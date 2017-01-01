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В Киеве ночью сгорели несколько автомобилей

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Инциденты произошли в Оболонском и Святошинском районах столицы.
В Киеве ночью сгорели несколько автомобилей
© facebook.com/dtp.kiev.ua
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  • Одно авто выгорело полностью
  • Пожар произошел прямо на автостоянке
  • Сначала загорелся припаркованный Opel
  • Также пострадал автомобиль Toyota
  • Сгоред Volkswagen Multivan.
  • У стоявшего рядом авто поплавились фары
В Киеве ночью сгорели несколько автомобилей
Одно авто выгорело полностью
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В ночь на пятницу, 20 апреля, в Киеве произошло несколько случаев возгорания автомобилей.

Об одном инциденте сообщает dtp.kiev.ua, про другой информирует пресс-служба ГСЧС.

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Так на парковке на Оболонском проспекте произошел пожар, в котором пострадали четыре автомобиля. Один из них выгорел полностью.

Отмечается, что сначала загорелся припаркованный Opel, с которого огонь перекинулся на Toyota, Daewoo и Volkswagen Multivan.

Еще один пожар произошел на Жмеринской улице в Святошинском районе. Как сообщается, возгорание произошло в автомобиле Skoda Fabia. Пожар потушили очень быстро, но салон автомобиля выгорел полностью. Причины возгорания пока не установлены.

Напомним, 3 апреля в Софиевской Борщаговке сгорело пять автомобилей.

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Теги: пожар, авто, поджог, Киев
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