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Киевляне смогут пожаловаться на коррупционеров по "горячей линии"

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В частности, рекомендуется сообщать обо всех случаях вымогательства взяток.
Система обеспечит полную анонимность заявителям
Система обеспечит полную анонимность заявителям
kiev.informator.ua

В Киеве начнет свою работу телефонная антикоррупционная “горячая линия“. Такое решение приняли на пленарном заседании Киевского горсовета 19 апреля, за него проголосовали 85 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба киевской мэрии.

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“Горячая телефонная линия“ позволит киевлянам сообщать о случаях коррупции в исполнительном органе Киевсовета (КГГА), райгосадминистрациях, коммунальных предприятиях и учреждениях местного уровня.

Новая система должна обеспечить полную анонимность заявителям.

“Через три месяца система должна полноценно заработать“, - отметил инициатор решения Андрей Осадчук.

Сообщение можно будет подавать в устной или письменной форме. Письменные сообщения направляются по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, 01044. Письменные сообщения также могут быть отправлены на электронный адрес “горячей линии“.

Напомним, 18 апреля активисты заблокировали мэрию и сломали двери из-за скандальной застройки на Андреевском спуске. Активистам надоело ожидать рассмотрения наболевшего вопроса о скандальной застройке на Андреевском спуске целый день, и они заблокировали депутатов в  сессионном зале. Сессию пришлось перенести. 
 

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Теги: коррупция, взятка, мэрия, горячая линия, Киев, КГГА
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