Кличко открыл отремонтированную остановку скоростного трамвая

Кличко напомнил, что в прошлом году в Киеве капитально отремонтировали две станции Борщаговской линии скоростного трамвая - Политехническую и Полевую.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл капитально отремонтированную остановку скоростного трамвая на Борщаговской линии - Ул.Генерала Потапова.

Об этом сообщает пресс-служба градоначальника.

Кличко напомнил, что в Киеве восстанавливают дорожную и транспортную инфраструктуру, а также обновляют подвижной состав общественного транспорта. Бюджет на эти цели за последние годы увеличили почти в два раза. В частности, за два года два года закупили 100 современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев.

Кроме того, по словам мэра, столичная власть реализует проект по размещению изображения выдающихся киевлян на новых трамвайных вагонах. Он напомнил, что всего планируется тематическое брендирование 27 трамвайных поездов портретами выдающихся личностей, которые сыграли важную роль в истории и культуре нашего города. Сейчас столицей курсируют уже 6 “именитых“ трамваев с изображениями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской, Николая Амосова, Валерия Лобановского и Александра Довженко.

Трамваи сверхбольшой вместимости PESA, которые курсируют Борщаговской линии скоростного трамвая, соответствуют всем новейшим европейским стандартам и нормам. Вагоны выполнены как единое пространство с низким расположением пола, оборудованы рампой с удобным поводом для доступа в салон пассажира в кресле-коляске, все детали салона выполнены из негорючих материалов. Трамваи оборудованы внешними и внутренними видеокамерами и системами обогрева и кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя.

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По словам мэра, в этом году в столицу поступят всего 20 трамваев - PESA и Электрон. “Скоро мы будем презентовать современный сервисный центр в Киеве. А потом приступим и к крупногабаритной сборки. И наша задача, чтобы в столице появились трамваи с надписью “Сделано в Киеве“, - сказал городской голова.

Кличко напомнил, что в прошлом году в Киеве капитально отремонтировали две станции Борщаговской линии скоростного трамвая - Политехническую и Полевую, а сегодня открыли станцию “Ул. Генерала Потапова“. Из новшеств - облицовка платформ плиткой ФЭМ, гранитом и тактильной плиткой; остекление задней стенки навесов; реконструкция светофорных объектов; освещения станций, установка систем видеонаблюдения, устройства пешеходного перехода, работы по перекладке путей, строительство двух платформ с навесами.

В этом году в планах ремонт еще ряда станций - Старовокзальная, Пл. Победы,Индустриальная, НАУ,Ивана Лепсе, Семьи Сосниных, Гната Юры, Ромена Роллана, Кольцевая дорога Героев Севастополя.