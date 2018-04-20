Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Троещине "человек-паук" ограбил кредитное учреждение

Комментариев: 1
Преступник был вооружен ножем.
Известны приметы злоумышленника
Известны приметы злоумышленника
Скриншот

Читай также: В Киеве “вооруженный“ бутылкой мужчина ограбил кредитное учреждение

В Деснянском районе Киева в пятницу, 20 апреля, неизвестный мужчина в маске киногероя Человека-паука ограбил кредитную организацию.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Читай также: В Киеве мужчина инсценировал свое ограбление и сел на три года

“На проспекте Маяковского, 26, в учреждении Смарткредит произошел разбой“, - говорится в сообщении.

Грабитель был в маске, в черной куртке с капюшоном и темно-синих джинсах, на вид худощавый, около 180 см роста.

“Угрожая кухонным ножом он отобрал у кассира деньги и убежал. Украденная сумма не уточняется“, - отмечают в посте.

Киевлян, которые владеют информацией по этому инциденту, просят звонить по номеру 102.

Напомним, 6 апреля в Киеве полиция задержала воров, которые за час ограбили три квартиры.

Поделись:
Теги: ограбление, Троещина, Киев, маска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Эзоп    20.04.2018, 19:06
Оценка:  0
Эзоп
Вор обокрал вора! И всего то! Лично у меня нет к нему никакой неприязни. Он сделал это не по закону а кредитные болотца грабят людей на вполне законных основаниях. Вот только когда в кармане денег становится меньше то какая разница как их у тебя украли по закону или не по закону.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь