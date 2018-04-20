На Троещине "человек-паук" ограбил кредитное учреждение

Преступник был вооружен ножем.

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В Деснянском районе Киева в пятницу, 20 апреля, неизвестный мужчина в маске киногероя Человека-паука ограбил кредитную организацию.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“На проспекте Маяковского, 26, в учреждении Смарткредит произошел разбой“, - говорится в сообщении.

Грабитель был в маске, в черной куртке с капюшоном и темно-синих джинсах, на вид худощавый, около 180 см роста.

“Угрожая кухонным ножом он отобрал у кассира деньги и убежал. Украденная сумма не уточняется“, - отмечают в посте.

Киевлян, которые владеют информацией по этому инциденту, просят звонить по номеру 102.

Напомним, 6 апреля в Киеве полиция задержала воров, которые за час ограбили три квартиры.