В Киеве обнаружили нарколабораторию с миллионным оборотом
Киевлянин на съемной квартире в особо крупных размерах изготовлял наркотики. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает пресс-служба столичной полиции.
"Правоохранители разоблачили противоправную деятельность 33-летнего киевлянина, который в арендованной квартире в Днепровском районе столицы устроил лабораторию по изготовлению амфетамина в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
По данным полиции, разовый цикл изготовления амфетамина в этой лаборатории составлял около 1,5 кг психотропного вещества.
Во время обыска было изъято более 2 кг амфетамина в кристаллическом и жидком состояниях, специальное оборудование для синтеза психотропа, а также более 5 литров фенилнитропропена - прекурсора, используемого для изготовления психотропного вещества.
По ценам "черного" рынка стоимость такой партии составляет почти 1 млн гривен.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве обнаружили нарколабораторию с миллионным оборотом
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