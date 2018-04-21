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В мясном отделе магазина ловили кота

Комментариев: 3
Кот поселился за морозильной установкой и не желал покидать насиженное место. Животное ловили сразу пять человек из Команды спасения животных.
Команда спасатей животный отлавливает кота
Команда спасатей животный отлавливает кота
facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Команда спасения животных вызволила из столичного супермаркета кота, который поселился в мясном отделе не хотел добровольно уходить. Об этом в субботу, 21 апреля сообщается на странице команды в Facebook.

Отмечается, что на кота охотились сразу пять спасателей животных.

"Командой спасения животных в одном из филиалов сети продуктовых магазинов выполнен отлов несанкционировано проникшего и поселившегося там за морозильной установкой злодея, который пытался дегустировать провиант.

В малопосещаемое время на место происшествия прибыла группа из пяти человек, обнаружила точное местоположение, и провела эвакуацию вышеуказанного гурмана", - отмечается в сообщении.

Спасатели также выразили надежду, что кот не поселится в другом супермаркете, где к нему будут не так добры.

 

 

Ранее в Новой Зеландии кота уличили в клептомании. А в Литве, как сообщалось, лиса украла ключи от автомобиля.

 

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Теги: животные, курьезы, фото, магазины, кот, Супермаркет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Churxancik    21.04.2018, 10:14
Оценка:  0
Churxancik
Какая важная новость.
angoll    21.04.2018, 10:11
Оценка:  +1
angoll
В 1986 году чукча зашёл в валютный магазин, и попросил политическое убежище )))
angoll    21.04.2018, 10:09
Оценка:  +1
angoll
Офигеть, какая важная новость.... Лишили бедное животное крыши над головой и вкусной еды ))))
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