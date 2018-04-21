Кот поселился за морозильной установкой и не желал покидать насиженное место. Животное ловили сразу пять человек из Команды спасения животных.

Команда спасения животных вызволила из столичного супермаркета кота, который поселился в мясном отделе не хотел добровольно уходить. Об этом в субботу, 21 апреля сообщается на странице команды в Facebook.

Отмечается, что на кота охотились сразу пять спасателей животных.

"Командой спасения животных в одном из филиалов сети продуктовых магазинов выполнен отлов несанкционировано проникшего и поселившегося там за морозильной установкой злодея, который пытался дегустировать провиант.

В малопосещаемое время на место происшествия прибыла группа из пяти человек, обнаружила точное местоположение, и провела эвакуацию вышеуказанного гурмана", - отмечается в сообщении.

Спасатели также выразили надежду, что кот не поселится в другом супермаркете, где к нему будут не так добры.

Cмотрите фотогалерею: В мясном отделе магазина ловили кота

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