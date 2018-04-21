Ночью на проспекте Победы в Киеве прогремели взрывы

По словам очевидца, взрывов было два.

В ночь на субботу, 21 апреля на проспекте Победы прозвучало несколько взрывов. От взрыва никто не пострадал. На место выехали следственно-оперативная группа и пожарные. Об этом сообщает издание Информатор с места события.

На проспекте Победы прогремело несколько взрывов kiev.informator.ua

Информация о происшествии на проспекте Победы, 87а поступила в полицию около 01:20. Взрывы прогремели около входа в супермаркет Сильпо, об этом сообщает очевидец Алексей.

На проспекте Победы прогремело несколько взрывов kiev.informator.ua

На проспекте Победы прогремело несколько взрывов kiev.informator.ua

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С его слов взрывов было два, они были под торговым зонтом, который установлен у входа в магазин. После хлопков из под торговой точки с зонтом пошел черный дым и тогда Алексей вызвал полицию. На место происшествия прибыли три единицы скорой помощи, пожарные и несколько патрулей полиции. Помощь медиков никому не понадобилась. В полиции выясняют подробности события и причастных к этому людей.

Как сообщалось ранее, на одной из спортивных площадок в Киеве прогремел взрыв.