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Ночью на проспекте Победы в Киеве прогремели взрывы

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По словам очевидца, взрывов было два.
На проспекте Победы прогремело несколько взрывов
На проспекте Победы прогремело несколько взрывов
kiev.informator.ua

В ночь на субботу, 21 апреля на проспекте Победы прозвучало несколько взрывов. От взрыва никто не пострадал. На место выехали следственно-оперативная группа и пожарные. Об этом сообщает издание Информатор с места события.

На проспекте Победы прогремело несколько взрывов
На проспекте Победы прогремело несколько взрывов
kiev.informator.ua

Информация о происшествии на проспекте Победы, 87а поступила в полицию около 01:20. Взрывы прогремели около входа в супермаркет Сильпо, об этом сообщает очевидец Алексей.

На проспекте Победы прогремело несколько взрывов
На проспекте Победы прогремело несколько взрывов
kiev.informator.ua
На проспекте Победы прогремело несколько взрывов
На проспекте Победы прогремело несколько взрывов
kiev.informator.ua

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С его слов взрывов было два, они были под торговым зонтом, который установлен у входа в магазин. После хлопков из под торговой точки с зонтом пошел черный дым и тогда Алексей вызвал полицию. На место происшествия прибыли три единицы скорой помощи, пожарные и несколько патрулей полиции. Помощь медиков никому не понадобилась. В полиции выясняют подробности события и причастных к этому людей.

Как сообщалось ранее, на одной из спортивных площадок в Киеве прогремел взрыв.

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