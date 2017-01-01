В одном из дворов Киева прогремел взрыв

Взрывное устройство сработало в субботу утром на спортивной площадке во дворе столичных жилых домов. На месте работают зрывотехники.

В одном из дворов Днепровского района Киева утром в субботу, 21 апреля, произошел взрыв, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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"В результате происшествия никто не пострадал. На место выехали все профильные службы и следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.

В Киеве произошел взрыв kyiv.npu.gov.ua

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Сообщается, что в субботу в 8.04 в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского услышал хлопок, похожий на взрыв.

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На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства. По данным правоохранителей, взрыв произошел на спортивной площадке, которая расположена у жилых многоэтажных домов.

Ранее сообщалось, что в столице произошел взрыв возле Киевэнерго.

