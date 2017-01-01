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На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: есть пострадавшие

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Водитель автомобиля, в котором находились три человека, не справился с управлением и на скорости вылетел с дороги. Пострадавших госпитализировали.
Авария произошла на мосту Патона
Авария произошла на мосту Патона
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на Набережном шоссе в субботу, 21 апреля, произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на Набережном шоссе. Volkswagen двигался по Набережному шоссе в сторону моста Патона. Водитель не справился с управлением, ударился об отбойник и вылетел с дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле находились три человека, все они госпитализированы. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, у одной девушки также серьезные переломы.

На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Накануне в Ивано-Франковске полиция с погоней задержала священника.

А в Запорожье, как сообщалось, пьяный водитель сбил трех пешеходов.

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария, авто
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Источник: korrespondent.net

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