На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: есть пострадавшие
В Киеве на Набережном шоссе в субботу, 21 апреля, произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на Набережном шоссе. Volkswagen двигался по Набережному шоссе в сторону моста Патона. Водитель не справился с управлением, ударился об отбойник и вылетел с дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автомобиле находились три человека, все они госпитализированы. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, у одной девушки также серьезные переломы.
На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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