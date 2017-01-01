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В госпитале Киева умер раненый на Донбассе военный

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Геннадий Широкий получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания в ходе длительного обстрела позиций в Авдеевской промзоне.
За два дня в госпиталях от ран скончались двое военных
За два дня в госпиталях от ран скончались двое военных
Корреспондент.net

В военном госпитале Киева от полученных в районе Авдеевской промзоны ранений умер военнослужащий Геннадий Широкий. Об этом говорится в сообщении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в Facebook в субботу, 21 апреля.

"20 апреля 2018 в военном госпитале Киева после длительного лечения от полученных ранений ушел из жизни военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной бригады, старший солдат Геннадий Широкий", – говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что Широкий получил серьезные ранения во время выполнения боевого задания в ходе длительного обстрела позиций в Авдеевской промзоне.

Накануне сообщалось, что в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер от тяжелых ран 20-летний военный из Вольногорска Евгений Хоменко (позывной Подгон). Он был наводчиком гаубицы. Хоменко был доставлен в больницу в коме, с ранениями, полученными от взрыва. Юноша не дожил месяца до своего 21-летия.

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Источник: korrespondent.net

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