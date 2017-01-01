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Кличко: Киев счастлив встречать кубки Лиги чемпионов УЕФА

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По словам мэра, проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА в столице - это возможность презентовать Киев и Украину десяткам тысяч футбольных болельщиков.
Кличко: Киев счастлив встречать кубки Лиги чемпионов УЕФА
kiev.klichko.org

Киев торжественно встретил кубки Лиги чемпионов УЕФА, которые получат победители женского и мужского финалов. Финал женского турнира состоится 24 мая на стадионе “Динамо“ имени Лобановского, мужского - 26 мая на Олимпийском.

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

Кубок, который получит мужская футбольная команда, Виталию Кличко вручил Амбассадор финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Торжества состоялись на Крещатике, возле КГГА.

В торжествах приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, посол финалов Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и представительница женской сборной Украины по футболу Ия Андрущак, президент футбольного клуба Динамо Игорь Суркис.

“Я счастлив, что сегодня кубки Лиги чемпионов УЕФА, находятся в Киеве. И что наш город 26 мая примет финал самого престижного европейского клубного турнира. А до сегодняшнего вечера прикоснуться к легендарным кубкам, сфотографироваться с ними могут киевляне и гости нашего города “, - заявил Кличко.

По словам мэра, проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА в столице - это возможность презентовать Киев и Украину десяткам тысяч болельщиков, которые прибудут на один из самых престижных футбольных чемпионатов в Украину из разных уголков мира.

Кличко выразил надежду, что на финал Лиги чемпионов в Киев приедут десятки тысяч туристов со всего мира. Поэтому задача столицы - продемонстрировать им украинское гостеприимство, познакомить с традициями и в очередной раз показать, что Украина - это часть Европы.

Также Кличко заверил, что город достойно справится с задачей провести такой престижный футбольный турнир на высоком уровне, как и Евровидение в прошлом году.

На финальный матч, который состоится на стадионе “Олимпийский“ 26 мая киевлян пригласил и Андрей Шевченко.

“Я счастлив сегодня за наш город и нашу страну. В этом кубке заложена огромная история - история лучших команд и лучших футболистов, которые ежегодно соревнуются в финанльном матче. Я рад, что у нас есть такая возможность вживую увидеть этот матч“, - отметил Шевченко.

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Теги: Киев, Кличко, футбол, Лига чемпионов
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