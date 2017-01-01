Мирослав Мысла c первых дней войны на Донбассе отправился на фронт добровольцем. Сначала он воевал в составе батальона МВД особого назначения Січ, а потом служил в ВСУ.

В Киеве открыли памятник Мирославу Мысле, который погиб в районе АТО в Луганской области в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации в субботу, 21 апреля.

Памятник открыли на улице Смоленской неподалеку от станции метро Шулявская.

Отмечается, что Мирослав Мысла был историком. С первых дней войны на Донбассе отправился на фронт добровольцем. Сначала он воевал в составе батальона МВД особого назначения Січ, а потом служил в ВСУ в штурмовой роте Карпатська Січ.

Мысла погиб в возрасте 24-х лет 2 октября 2016 года вблизи села Крымское Луганской области от множественных ранений, полученных в ходе минометного обстрела.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве открыли памятник погибшему бойцу АТО

Ранее под Одессой открыли памятник погибшим бойцам 28-й отдельной механизированной бригады. Отмечалось, что за время боев на Донбассе бригада потеряла погибшими 144 военнослужащих. Еще 426 бойцов были ранены.

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