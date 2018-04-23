Переключиться на мобильную версию

В Киеве курьер Domino’s Pizza протаранил автомобиль

Комментариев: 0
ДТП произошло возле метро Оболонь произошло на глазах сотрудников полиции.
От удара Nexia влетел в отбойник
От удара Nexia влетел в отбойник
kiev.informator.ua

В Киеве на перекрестке возле станции метро Оболонь курьер Domino’s Pizza на Daewoo Nexia протаранил Volkswagen Golf.

Читай также: Националисты сожгли цыганский табор в Киеве

Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло на глазах у сотрудников полиции. Со слов правоохранителей, Volkswagen, который двигался по левой полосе, резко повернул направо и Daewoo, не успев затормозить, врезался ему в правый бок. От удара Nexia влетел в отбойник.

У Volkswagen сработали подушки безопасности
У Volkswagen сработали подушки безопасности
kiev.informator.ua
В результате ДТП пострадавших нет
В результате ДТП пострадавших нет
kiev.informator.ua

После аварии, водитель Volkswagen начал менять свои показания. В результате ДТП никто не пострадал.

Читай также: На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: есть пострадавшие И

Напомним, 23 апреля в городе Борзна Черниговской области на мосту грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего авто упало в реку. 

Поделись:
Теги: ДТП, Оболонь, курьер, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь