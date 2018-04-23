В Киеве курьер Domino’s Pizza протаранил автомобиль

ДТП произошло возле метро Оболонь произошло на глазах сотрудников полиции.

От удара Nexia влетел в отбойник kiev.informator.ua

В Киеве на перекрестке возле станции метро Оболонь курьер Domino’s Pizza на Daewoo Nexia протаранил Volkswagen Golf.

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Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло на глазах у сотрудников полиции. Со слов правоохранителей, Volkswagen, который двигался по левой полосе, резко повернул направо и Daewoo, не успев затормозить, врезался ему в правый бок. От удара Nexia влетел в отбойник.

У Volkswagen сработали подушки безопасности kiev.informator.ua

В результате ДТП пострадавших нет kiev.informator.ua

После аварии, водитель Volkswagen начал менять свои показания. В результате ДТП никто не пострадал.

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Напомним, 23 апреля в городе Борзна Черниговской области на мосту грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего авто упало в реку.