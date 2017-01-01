На Бортнической станции аэрации неизвестные разрушили дамбу

Защитное сооружение перекрывало прямой отток очищенной воды в Днепр.

В Киеве в районе Осокорки на выпускающем канале Бортнической станции аэрации неизвестные нарушители самовольно разобрали часть дамбы.

Об этом сообщает Сегодня соссылкой на Киевводоканал.

Рыбачившие неподалеку люди сообщили, что какие-то неизвестные сбросили в воду восемь бетонных плит дамбы для того, чтобы освободить проход для катеров и лодок.

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“Кто-то из собственников решил, что ее можно открыть для прохода катеров. Но это гидротехническое сооружение и так поступать люди не имеют права. Это не несет прямой угрозы экологии Днепру, поскольку туда попадает лишь очищенная вода, но в тоже время дамба выполняла определенные функции и ее необходимо восстанавливать. Мы этим вопросом будем заниматься“, – прокомментировали произошедшее в пресс-службе предприятия.

Как сообщалось 22 марта, под Киевом прорвало дамбу, вода со свалки попала в реку.