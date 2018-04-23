В Киеве мужчина упал с парапета в подземный переход и сбил фонарь

Пострадавшего увезли по скорой.

К приезду скорой, мужчина пришел в себя kiev.informator.ua

В понедельник, 23 апреля, мужчина упал с парапета подземного перехода на ступени и снес собой фонарь уличного освещения. Инцидент произошел на метро Житомирская со стороны улицы Семашко. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

При падении пострадавший сломал фонарь kiev.informator.ua

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Инцидент произошел около 11:10. Мужчина оказался на ступенях подземного перехода. Очевидцы сообщили, что мужчина стоял возле парапета над входом в переход.

Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прохожие вызвали медиков и полицию. До приезда скорой помощи, пострадавший пришел в себя. Мужчину унесли в карету скорой на носилках. О его состоянии пока ничего не известно.

Напомним, 19 апреля подросток залез на электроопору ради селфи, получил удар током и упал с высоты 10 метров. У него обожжена половина тела, несколько переломов и травма глаза.