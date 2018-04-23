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В Киеве мужчина упал с парапета в подземный переход и сбил фонарь

Комментариев: 1
Пострадавшего увезли по скорой.
К приезду скорой, мужчина пришел в себя
К приезду скорой, мужчина пришел в себя
kiev.informator.ua

В понедельник, 23 апреля, мужчина упал с парапета подземного перехода на ступени и снес собой фонарь уличного освещения. Инцидент произошел на метро Житомирская со стороны улицы Семашко. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

При падении пострадавший сломал фонарь
При падении пострадавший сломал фонарь
kiev.informator.ua

 

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Инцидент произошел около 11:10. Мужчина оказался на ступенях подземного перехода. Очевидцы сообщили, что мужчина стоял возле парапета над входом в переход.

Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прохожие вызвали медиков и полицию. До приезда скорой помощи, пострадавший пришел в себя. Мужчину унесли в карету скорой на носилках. О его состоянии пока ничего не известно.

Напомним, 19 апреля подросток залез на электроопору ради селфи, получил удар током и упал с высоты 10 метров. У него обожжена половина тела, несколько переломов и травма глаза.

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Теги: Киев, падение, подземный переход, фонарь
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Комментариев (1)
Конфузий    23.04.2018, 13:13
Оценка:  -1
Конфузий
Хорошо еще что никому на голову не свалился.
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