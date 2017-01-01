Майские праздники-2018: где в Киеве пожарить шашлык
С 27 апреля по 1 мая в Украине официальные выходные дни. Традиционно украинцы семьями или в компании друзей собираются на "маевку" возле водоемов или в лесо-парковых зонах.
Легально устроить пикник в столице можно только в специально отведенных местах. Официально в Киеве 38 рекреационных зон, где можно развести огонь и пожарить шашлык. Наибольшее количество мест для пикников в Голосеевском районе Киева, а в центре пожарить шашлик на майские прадники - негде.
За самовольное разведение костра в лесопарках и палисадниках, предусмотрен штраф от 340 грн до 1360 грн.
Парк дружбы народов
Здесь обустроены бесплатные зоны для пикников в районе залива "Юрьевского", берегов Десенки. Поскольку рубить ветки в парке нельзя, то дрова необходимо принести с собой. Запастись надо продуктами и пакетами для мусора - мусорных баков здесь нет. Впрочем, как и туалетов.
Кроме шашлыков в парке можно позагорать, ведь тут несколько чистых песчаных пляжей, а также покататься на лодках. На территории парка обустроены кафе, рестораны, парк спортивных развлечений. Для тех, кто предпочитает пикник с комфортом, есть предложения по аренде беседок в комплексах отдыха на Трухановом острове: Shaka гриль, OLO cafe, Surf Village, Зозуля BBQ, Рино парк.
Как добраться: Киев, М. Петровка. Парк дружбы народов, остановка Парк Дружбы Народов на Московском мосту (стык Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина) любым маршрутным транспортом, который направляется на Троещину.
Пуща-Водица
В Пущу-Водицу едут подышать чистым воздухом, а заодно и устроить пикник. Здесь оборудовали специальные зоны на берегах озер: Горащиха, Карачун, Сапсаев пруд. В последнем чистая вода, а значит в озере можно купаться. На лодочной станции работает прокат катамаранов.
Рядом с водоемами найдется садовая "мебель" в виде пеньков, самодельных столов и лавочек, каменных мангалов. Все необходимое для шашлыков можно взять с собой либо арендовать мангал и купить дрова на въезде в Горенку. Собираясь в Пущу надо помнить, что в выходные здесь довольно людно и занять место - проблематично.
Как добраться: Киев М. Героев Днепра, далее любым транспортом. Трамвай № 12 от М.Контрактовая площадьдо остановки "14-я линия".
Оболонь
На Оболони всего две обустроенные зоны для отдыха: "Изумрудная" - рядом с фруктовым садом у воды, и "Поплавок" - небольшой банный комплекс.
На "Изумрудной" с два десятка деревянных беседок и тентов с мангалами. Аренда обойдется в 700 грн. Кроме шашлыка можно попариться в бане, взять на прокат лодку, покататься на водных лыжах, порыбачить.
"Поплавок" не такой большой комплекс - только 7 беседок, но с прямым выходом к Днепру. Стоимость аренды навеса - от 500 грн.
Есть в районе Оболони и "дикие" зоны для пикника, например, на ул. Днепроводской - "Межигорское", где можно скрыться от большого количества людей.
Как добраться: Киев. М. Героев Днепра, ул.Приречная
ВДНХ
На территории "Экспоцентра" не один шашлычный городок, самые известные - Колиба и Островок. Бесплатного отдыха здесь нет, необходимо арендовать уютную беседку или навес с лавочками, столиками и мангалом.
Дрова можно привезти с собой либо купить на месте. Здесь много места для активных игр и оборудована детская площадка. Стоимость навеса или шатра - от 300 грн, отдельная аренда мангала -от 50 грн.
Как добраться: Киев, М. Выставочный центр.
Голосеевский парк
Здесь два озера: Дидоровка и Спортивное. В районе первого обустроено около тридцати деревянных беседок, возле каждой из которых есть мангал. Рядом с комплексом оборудована автостоянка, работают кафе, есть биотуалеты. Аренда беседки обойдется в 400 грн, мангала - в 50 грн. Дрова везут свои или покупают в магазине на территории парка. В качестве развлечений предложат порыбачить, сыграть в настольный теннис, покататься на катамаранах или лодках. Для детей есть батуты, прогулки на пони.
Возле "Спортивного" аналогичный сервис, только беседки расположены у самой кромки водоема.
Как добраться: Киев. М.Голосеевская, М.Васильковская любым транспортом, который едет к парку
Святошино
В этом районе самой популярной зоной для пикника считают базу "Мир". Она располагается в сосновом лесу, на берегу озера. Здесь есть семь навесов, "мебель" из бревен. Костер разжигают на самодельных мангалах либо на тех, что привезут с собой. Непосредственно подъехать к озеру нельзя, машины оставляют вдоль дороги.
Возле зоны нет биотуалетов, для отходов расставлены мусорные баки. Все продукты надо везти с собой, что-либо докупить возможности нет, а ближайший магазин расположен в километре от зоны отдыха. Развлекаться придется самостоятельно, купаться в озере из-за неудовлетворительного санитарного состояния не рекомендуется.
Как добраться: Киев, М.Святошин
Виноградарь
Устроить пикник на берегу озера Синее реально приехав даже налегке - рядом несколько супермаркетов, где приобретают все необходимое: от "А" до "Я". Эта точка давно в Виноградарском лесу популярна среди киевлян, поскольку удачно расположена и добраться сюда можно из любого конца города на общественном транспорте. В сосновом лесу около десятка навесов, деревянные столики, лавки, специальные самодельные места для костров, детская площадка.
Как добраться: Киев, пересечение проспекта Свободы и проспекта Георгия Гонгадзе. Множественный транспорт с Оболони.
Полный список городских зон отдыха Киева и пригорода:
- Берковец
- Виноградарь
- Каланча
- Березка
- Шевченко
- Межигорская
- Горенская
- Партизанский бор
- Жемчужина
- Выдрица
- Ирпень
- Зона отдыха им. Коцюбинского
- Мир
- Нивки
- Сосновый бор
- Святошино
- Днепр
- Приветная
- Добро пожаловать
- Конча-Заспа
- Березовый гай
- Лесной колодец
- Демидовка
- Тростянец
- Дубки
- Ялинка
- Памяти погибших в Великой Отечественной Войне
- Березка
- Здоровье
- Радуга
- Придорожная
- Белая дубрава
- Зеленая лужайка
- Березовая роща
- Пуховская
- Калиновка
- Приветная
Выходные в мае 2018 в Украине: сколько будем отдыхать
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