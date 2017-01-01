Майские праздники-2018: где в Киеве пожарить шашлык

Майская каша: где в Киеве можно пожарить шашлыки, сварить кашу и устроить пикник 1 мая и майские праздники. За самовольное разведение костра в Киеве предусмотрен штраф от 340 грн до 1360 грн.

С 27 апреля по 1 мая в Украине официальные выходные дни. Традиционно украинцы семьями или в компании друзей собираются на "маевку" возле водоемов или в лесо-парковых зонах.

Легально устроить пикник в столице можно только в специально отведенных местах. Официально в Киеве 38 рекреационных зон, где можно развести огонь и пожарить шашлык. Наибольшее количество мест для пикников в Голосеевском районе Киева, а в центре пожарить шашлик на майские прадники - негде.

За самовольное разведение костра в лесопарках и палисадниках, предусмотрен штраф от 340 грн до 1360 грн.

Парк дружбы народов

Здесь обустроены бесплатные зоны для пикников в районе залива "Юрьевского", берегов Десенки. Поскольку рубить ветки в парке нельзя, то дрова необходимо принести с собой. Запастись надо продуктами и пакетами для мусора - мусорных баков здесь нет. Впрочем, как и туалетов.

Гриль-зона в парке Дружбы народов (фото: xpark.kiev.ua)

Кроме шашлыков в парке можно позагорать, ведь тут несколько чистых песчаных пляжей, а также покататься на лодках. На территории парка обустроены кафе, рестораны, парк спортивных развлечений. Для тех, кто предпочитает пикник с комфортом, есть предложения по аренде беседок в комплексах отдыха на Трухановом острове: Shaka гриль, OLO cafe, Surf Village, Зозуля BBQ, Рино парк.

Как добраться: Киев, М. Петровка. Парк дружбы народов, остановка Парк Дружбы Народов на Московском мосту (стык Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина) любым маршрутным транспортом, который направляется на Троещину.

Пуща-Водица

В Пущу-Водицу едут подышать чистым воздухом, а заодно и устроить пикник. Здесь оборудовали специальные зоны на берегах озер: Горащиха, Карачун, Сапсаев пруд. В последнем чистая вода, а значит в озере можно купаться. На лодочной станции работает прокат катамаранов.

Майские праздники 2018 в Пуще Водице (фото: kievvlast.com.ua)

Рядом с водоемами найдется садовая "мебель" в виде пеньков, самодельных столов и лавочек, каменных мангалов. Все необходимое для шашлыков можно взять с собой либо арендовать мангал и купить дрова на въезде в Горенку. Собираясь в Пущу надо помнить, что в выходные здесь довольно людно и занять место - проблематично.

Как добраться: Киев М. Героев Днепра, далее любым транспортом. Трамвай № 12 от М.Контрактовая площадьдо остановки "14-я линия".

Оболонь

На Оболони всего две обустроенные зоны для отдыха: "Изумрудная" - рядом с фруктовым садом у воды, и "Поплавок" - небольшой банный комплекс.

На "Изумрудной" с два десятка деревянных беседок и тентов с мангалами. Аренда обойдется в 700 грн. Кроме шашлыка можно попариться в бане, взять на прокат лодку, покататься на водных лыжах, порыбачить.

"Поплавок" не такой большой комплекс - только 7 беседок, но с прямым выходом к Днепру. Стоимость аренды навеса - от 500 грн.

Есть в районе Оболони и "дикие" зоны для пикника, например, на ул. Днепроводской - "Межигорское", где можно скрыться от большого количества людей.

Как добраться: Киев. М. Героев Днепра, ул.Приречная

ВДНХ

На территории "Экспоцентра" не один шашлычный городок, самые известные - Колиба и Островок. Бесплатного отдыха здесь нет, необходимо арендовать уютную беседку или навес с лавочками, столиками и мангалом.

Маевка 2018 на территории ВДНХ (фото: depositphotos.com)

Дрова можно привезти с собой либо купить на месте. Здесь много места для активных игр и оборудована детская площадка. Стоимость навеса или шатра - от 300 грн, отдельная аренда мангала -от 50 грн.

Как добраться: Киев, М. Выставочный центр.

Голосеевский парк

Здесь два озера: Дидоровка и Спортивное. В районе первого обустроено около тридцати деревянных беседок, возле каждой из которых есть мангал. Рядом с комплексом оборудована автостоянка, работают кафе, есть биотуалеты. Аренда беседки обойдется в 400 грн, мангала - в 50 грн. Дрова везут свои или покупают в магазине на территории парка. В качестве развлечений предложат порыбачить, сыграть в настольный теннис, покататься на катамаранах или лодках. Для детей есть батуты, прогулки на пони.

Шашлык в Голосеевском парке ( фото: funtime.kiev.ua)

Возле "Спортивного" аналогичный сервис, только беседки расположены у самой кромки водоема.

Как добраться: Киев. М.Голосеевская, М.Васильковская любым транспортом, который едет к парку

Святошино

В этом районе самой популярной зоной для пикника считают базу "Мир". Она располагается в сосновом лесу, на берегу озера. Здесь есть семь навесов, "мебель" из бревен. Костер разжигают на самодельных мангалах либо на тех, что привезут с собой. Непосредственно подъехать к озеру нельзя, машины оставляют вдоль дороги.

Майские шашлыки 2018 на Святошино (фото: kyiv.depo.ua)

Возле зоны нет биотуалетов, для отходов расставлены мусорные баки. Все продукты надо везти с собой, что-либо докупить возможности нет, а ближайший магазин расположен в километре от зоны отдыха. Развлекаться придется самостоятельно, купаться в озере из-за неудовлетворительного санитарного состояния не рекомендуется.

Как добраться: Киев, М.Святошин

Виноградарь

Устроить пикник на берегу озера Синее реально приехав даже налегке - рядом несколько супермаркетов, где приобретают все необходимое: от "А" до "Я". Эта точка давно в Виноградарском лесу популярна среди киевлян, поскольку удачно расположена и добраться сюда можно из любого конца города на общественном транспорте. В сосновом лесу около десятка навесов, деревянные столики, лавки, специальные самодельные места для костров, детская площадка.

Как добраться: Киев, пересечение проспекта Свободы и проспекта Георгия Гонгадзе. Множественный транспорт с Оболони.

Полный список городских зон отдыха Киева и пригорода:

Берковец

Виноградарь

Каланча

Березка

Шевченко

Межигорская

Горенская

Партизанский бор

Жемчужина

Выдрица

Ирпень

Зона отдыха им. Коцюбинского

Мир

Нивки

Сосновый бор

Святошино

Днепр

Приветная

Добро пожаловать

Конча-Заспа

Березовый гай

Лесной колодец

Демидовка

Тростянец

Дубки

Ялинка

Памяти погибших в Великой Отечественной Войне

Березка

Здоровье

Радуга

Придорожная

Белая дубрава

Зеленая лужайка

Березовая роща

Пуховская

Калиновка

Приветная

Выходные в мае 2018 в Украине: сколько будем отдыхать

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet