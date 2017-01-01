По инициативе Тимошенко заработал Центр защиты киевлян

В ЦЗК можно бесплатно получить юридическую помощь, пройти компьютерные курсы или получить поддержку в реализации собственных идей в пользу города.



По инициативе Юлии Тимошенко Киевский городской центр ВО Батькивщина создал Центр защиты киевлян - Организацию, которая занимается решением проблем жителей столицы. Обратиться в ЦЗК можно с любыми вопросами можно по телефону горячей линии 0 (800) 302019, через сайт организации или лично, посетив районной выездной приемной.

В ЦЗК можно бесплатно получить юридическую помощь, пройти компьютерные курсы или получить поддержку в реализации собственных идей в пользу города.

Кроме юридических консультаций Центр воплощает социально-образовательный проект “Цифровая грамотность“. Это бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, где их учат дистанционно платить за коммунальные услуги, заказывать лекарства, общаться с близкими с помощью Skype. Проект продолжается, и в группы приглашаются все желающие.

К большим праздникам Центр инициирует благотворительные акции. Специально к Пасхе для верующих Киевского патриархата УПЦ освятили и передали 6000 пасок.

Центр реализует проект полезных советов, которые помогают экономить деньги и время. Как оформить договор с врачом? Как получить субсидию на коммунальные услуги? Ответы на эти и другие вопросы можно получить в Центре защиты киевлян или на сайте организации.

“В киевскую ячейку ВО Батькивщина ежедневно поступает большое количество обращений с просьбой решить бытовые и правовые вопросы. Поэтому мы создали отдельную организацию - Центр защиты киевлян. Председателем Центра является правозащитник Виталий Нестор“, - сообщил глава Киевской городской Батькивщины Владимир Бондаренко в своем интервью для Киевского слова.

По его словам, в течение нескольких месяцев организация работала в тестовом режиме. Сейчас в каждом районе Киева уже полноценно работает выездная приемная с квалифицированными юристами. За это время организация обработала 3200 обращений граждан.