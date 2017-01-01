В киевском парке установили smart-дерево с зарядкой для гаджетов

Установка появилась в парке Дружбы Народов.

В киевском парке Дружбы народов, на территории спортивно-развлекательного комплекса X-Park появилась конструкция автономного источника энергии в виде дерева. Вместо листьев на smart-дереве “растут“ солнечные батареи, от которых любой желающий может зарядить свой гаджет в любое время суток.

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Информация об этом поступила 22 апреля от директора департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА) Юрия Назарова. Пост об этом он выложил в своем Facebook.

Кроме smart-дерева, представители КГГА сажали настоящие деревья facebook.com/yuriy.nazarov.3

От “умного дерева“ можно будет не только заряжать гаджеты – оно раздает бесплатный Wi-Fi, а также дает возможность слушать музыку со своего телефона через громкоговорители.

“Сегодня имел честь открыть первое в Украине автономно-энергетическое дерево на территории X-парка.



Главной идеей данного мероприятия является презентация организации альтернативных источников энергии, который предоставляет разнообразные бесплатные услуги посетителям за счет автономного комплекта солнечных панелей в стилизованной форме дерева.



Все желающие могут 24/7 заряжать от smart-дерева свои гаджеты / гироскутеры, пользоваться бесплатным Wi-Fi, или просто отдыхать и слушать музыку со своего телефона через громкоговорители.

“Сейчас это пилотный проект, который будет тестироваться в течение месяца. Наша цель - развивать инфраструктуру smart-деревьев в Киеве. А еще мы сажали настоящие деревья“, – поделился Юрий Назаров.

Напомним, 10 апреля в Киеве на статуе Родина-Мать открыли смотровую площадку “Экстрим“ на высоте 91 метр.