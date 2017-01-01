Переключиться на мобильную версию

В киевском парке установили smart-дерево с зарядкой для гаджетов

Комментариев: 0
Установка появилась в парке Дружбы Народов.
Фотографию Smart-дерева Юрий Назаров выложил в своем Facebook
Фотографию Smart-дерева Юрий Назаров выложил в своем Facebook
facebook.com/yuriy.nazarov.3

В киевском парке Дружбы народов, на территории спортивно-развлекательного комплекса X-Park появилась конструкция автономного источника энергии в виде дерева. Вместо листьев на smart-дереве “растут“ солнечные батареи, от которых любой желающий может зарядить свой гаджет в любое время суток.

Читай также: Кабмин предложил хоронить украинцев в парках и скверах

Информация об этом поступила 22 апреля от директора департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА) Юрия Назарова. Пост об этом он выложил в своем Facebook.

 

Кроме smart-дерева, представители КГГА сажали настоящие деревья
Кроме smart-дерева, представители КГГА сажали настоящие деревья
facebook.com/yuriy.nazarov.3

 

От “умного дерева“ можно будет не только заряжать гаджеты – оно раздает бесплатный Wi-Fi, а также дает возможность слушать музыку со своего телефона через громкоговорители.

“Сегодня имел честь открыть первое в Украине автономно-энергетическое дерево на территории X-парка.

Главной идеей данного мероприятия является презентация организации альтернативных источников энергии, который предоставляет разнообразные бесплатные услуги посетителям за счет автономного комплекта солнечных панелей в стилизованной форме дерева.

Все желающие могут 24/7 заряжать от smart-дерева свои гаджеты / гироскутеры, пользоваться бесплатным Wi-Fi, или просто отдыхать и слушать музыку со своего телефона через громкоговорители.

“Сейчас это пилотный проект, который будет тестироваться в течение месяца. Наша цель - развивать инфраструктуру smart-деревьев в Киеве. А еще мы сажали настоящие деревья“, – поделился Юрий Назаров.

Напомним, 10 апреля в Киеве на статуе Родина-Мать открыли смотровую площадку “Экстрим“ на высоте 91 метр.

Поделись:
Теги: Киев, смарт-дерево, технологии, солнечные батареи, КГГА, инновации, Парк Дружбы народов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь