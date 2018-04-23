Однако обвиняемого сразу отпустили на свободу, так как до этого он шесть месяцев находился в СИЗО.

В Киеве суд приговорил свидетеля убийства израильтянина в Киеве к трем месяцам тюрьмы. Учитывая то, что в СИЗО обвиняемый находился более 6 месяцев - с 24 августа 2017 года по 1 марта 2018 года - суд признал его отбывшим назначенное наказание. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает LB.ua.

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23 августа 2017 года около 23:30 на ул. Шота Руставели, 12 в Киеве был застрелен гражданин Израиля Шахрух Турсунов. После совершения преступления, убийцы, чьи личности до сих пор не установлены, скрылись на автомобиле Volkswagen Jetta. Тимур Соболевский, который стал свидетелем убийства, вместе с погибшим израильтянином находился на заднем сидении автомобиля преступников.

Соболевского задержали правоохранители по делу о сокрытии преступления. На суде он не стал отрицать своей вины и рассказал, что убитый был его другом. В вечер убийства они ехали по центру Киева с еще двумя мужчинами, которых Тимур не знал. Пассажиры автомобиля поссорились, после чего случилась перестрелка.

“Незнакомцы угрожали ему, говорили не сообщать полиции о данном событии, иначе убьют его и семью“, - говорится в приговоре суда со ссылкой на слова подсудимого.

Соболевский был признан виновным по ч. 1 ст. 396 (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления) и приговорен к трем месяцам тюремного заключения. Однако суд отпустил обвиняемого, так как в СИЗО он сидел с 24 августа 2017 года по 1 марта 2018 года.

Напомним, 24 августа 2017 в Киеве задержали мужчину, причастного к убийству израильтянина в центре города.