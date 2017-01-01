В Киеве авто влетело в витрину магазина
Инцидент произошел на парковке Эпицентра.
В Киеве на улице Братиславской в понедельник, 23 апреля, автомобиль повредил несколько припаркованных машин и врезался в витрину магазина.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Читай также: Пьяный россиянин угнал бронемашину и въехал в магазин
Отмечается, что инцидент произошел на парковке торгового центра Эпицентр. Водитель BMW задел несколько автомобилей на парковке возле супермаркета и врезался в витрину. По сообщениям очевидцев, водитель находился в нетрезвом состоянии.
Напомним, в конце марта в Харькове авто полиции врезалось в торговый павильон.