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В Киеве авто влетело в витрину магазина

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Инцидент произошел на парковке Эпицентра.
Очевидцы говорят, что за рулем был нетрезвый мужчина
Очевидцы говорят, что за рулем был нетрезвый мужчина
facebook.com/vlad.life

В Киеве на улице Братиславской в понедельник, 23 апреля, автомобиль повредил несколько припаркованных машин и врезался в витрину магазина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что инцидент произошел на парковке торгового центра Эпицентр. Водитель BMW задел несколько автомобилей на парковке возле супермаркета и врезался в витрину. По сообщениям очевидцев, водитель находился в нетрезвом состоянии. 

Виновник аварии также повредил еще несколько авто
Виновник аварии также повредил еще несколько авто
facebook.com/vlad.life

Напомним, в конце марта в Харькове авто полиции врезалось в торговый павильон.

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Теги: ДТП, авария, Киев, магазин
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