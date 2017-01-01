В Киеве откроют 27 пунктов велопроката за 4 гривны

Это проект КГГА. Столичная власть планирует закупить 300 единиц двухколесного транспорта.

Киевская власть планирует открыть к началу лета 27 пунктов проката велосипедов. Об этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.

По словам Давтяна, создание развитой велоинфраструктуры является одной из ключевых задач и для этого уже выделено 50 миллионов гривен.

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По данным ведомства, средства пойдут на восстановление и достройку веломаршрута Жилой массив Троещина - Центр и на проектирование трех магистральных велодорог: Оболонь - Подол, Соломенка - Центр, Виноградарь - Центр.

Отмечается, что планируется закупить 300 единиц двухколесного транспорта, а всего решено организовать в столице 300 пунктов проката. Предварительная стоимость проката составит 4 гривны.

Приобретут велосипеды за счет инвесторов. Адреса первых пунктов проката будут утверждены в ближайшее время.

Напомним, 23 апреля в киевском парке Дружбы народов, на территории спортивно-развлекательного комплекса X-Park установили smart-дерево с зарядкой для гаджетов. Ранее, 20 апреля, мэр Виталий Кличко открыл капитально отремонтированную остановку скоростного трамвая на Борщаговской линии - ул. Генерала Потапова.