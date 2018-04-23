В Киеве женщина на BMW въехала в магазин
В Киеве автомобиль BMW с иностранной регистрацией задел четыре машины на парковке строительного гипермаркета Эпицентр на Братиславской улице и врезался в витрину магазина.
Об этом сообщает ДТП.kiev.ua в понедельник, 23 апреля.
"По словам свидетелей, девушка за рулем BMW польской регистрации протаранила четыре авто на паркинге и остановилась в витрине Эпицентра", – говорится в сообщении.
По словам водителя, она не смогла вовремя остановиться из-за "запавшего каблука".
О пострадавших в результате ДТП не сообщается.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве женщина на BMW въехала в магазин
Ранее в России житель города Апатиты Мурманской области угнал броневик и протаранил им витрину магазина, повредив припаркованную рядом иномарку. После этого мужчина отправился в магазин за бутылкой вина.
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