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В Киеве женщина на BMW въехала в магазин

Комментариев: 1
Девушка за рулем BMW польской регистрации протаранила четыре авто на паркинге и остановилась в витрине строительного гипермаркета Эпицентр.
Водитель объяснила, что у нее "запал каблук"
Водитель объяснила, что у нее "запал каблук"
ДТП.kiev.ua

В Киеве автомобиль BMW с иностранной регистрацией задел четыре машины на парковке строительного гипермаркета Эпицентр на Братиславской улице и врезался в витрину магазина.

Об этом сообщает ДТП.kiev.ua в понедельник, 23 апреля.

"По словам свидетелей, девушка за рулем BMW польской регистрации протаранила четыре авто на паркинге и остановилась в витрине Эпицентра", – говорится в сообщении.

По словам водителя, она не смогла вовремя остановиться из-за "запавшего каблука".

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве женщина на BMW въехала в магазин

Ранее в России житель города Апатиты Мурманской области угнал броневик и протаранил им витрину магазина, повредив припаркованную рядом иномарку. После этого мужчина отправился в магазин за бутылкой вина.

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Теги: Киев, ДТП, BMW, фото, авария, водитель, «Эпицентр», магазин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alex2829    23.04.2018, 19:41
Оценка:  +1
Alex2829
Ну, если на польской регистрации...... тогда ей можно!
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