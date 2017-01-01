На Оболони из окна 12-го этажа выпала женщина

Подоспевшие врачи скорой помощи смогли только констатировать смерть.

В Оболонском районе Киева, на улице Приозерной, женщина выпала из окна 12-го этажа жилого дома.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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“Жуткая смерть в Киеве на Оболони: на Приозерной женщина около 35 лет выпала с 12-го этажа. Погибла мгновенно. На месте уже и полиция“, – говорится в сообщении.

Напомним, в городе Черноморск Одесской области в субботу вечером 79-летняя женщина выпала из окна 6-этажа девятиэтажки. Пенсионерка чудом выжила.