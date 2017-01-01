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В Киеве грабители проломили череп уличному саксофонисту - СМИ

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Столичная полиция инцидент пока не комментировала.
Преступники также украли инструмент
Преступники также украли инструмент
Facebook/Саид Сагитов

В Киеве на Оболонском проспекте вечером 22 апреля жестоко избили уличного музыканта. Неизвестные разбили ему голову, отобрали у него саксофон-альт и заработанные деньги.

Об этом рассказал друг потерпевшего Саид Сагитов на своей странице в Facebook, передает Страна.

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Мужчину ударили каким-то тяжелым предметом по затылку, проломив череп. В больнице ему сделали трехчасовую операцию.

Нападавшие забрали у музыканта саксофон-альт Selmer Action 2 (серийный номер 711812) в черном футляре и все заработанные за вечер деньги.

Напомним, 21 марта на Печерске мужчину ранили и ограбили прямо у пункта полиции.

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Теги: Киев, музыкант, ограбление
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