В Киеве грабители проломили череп уличному саксофонисту - СМИ

Столичная полиция инцидент пока не комментировала.

В Киеве на Оболонском проспекте вечером 22 апреля жестоко избили уличного музыканта. Неизвестные разбили ему голову, отобрали у него саксофон-альт и заработанные деньги.

Об этом рассказал друг потерпевшего Саид Сагитов на своей странице в Facebook, передает Страна.

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Мужчину ударили каким-то тяжелым предметом по затылку, проломив череп. В больнице ему сделали трехчасовую операцию.

Нападавшие забрали у музыканта саксофон-альт Selmer Action 2 (серийный номер 711812) в черном футляре и все заработанные за вечер деньги.

Напомним, 21 марта на Печерске мужчину ранили и ограбили прямо у пункта полиции.