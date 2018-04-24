В Киеве с крыши котельной Киевэнерго сбросился мужчина

64-летний мужчина упал с высоты около 15 метров.

В Святошинском районе Киева с крыши котельной Киевэнерго сбросился 64-летний мужчина.

Мужчина упал с высоты 15 метров, прибывшие на место медики зафиксировали смерть, передает Информатор.

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Исходя из заявления столичной полиции, мужчина совершил самоубийство, поскольку при нем была обнаружена предсмертная записка.

По словам очевидцев, незадолго до ЧП мужчина перенес операцию по замене сустава и находился на больничном. А в этот же день пришел на работу написать какое-то заявление.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, 24 апреля в Оболонском районе Киева, на улице Приозерной, женщина выпала из окна 12-го этажа жилого дома. Ранее, 23 апреля, в Черноморске 79-летняя женщина выпала из окна 6-этажа девятиэтажки, однако зацепилась за телевизионную антену и выжила.