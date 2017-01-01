В Киеве из-за прорыва трубы на улице забил фонтан

В результате прорыва из-под земли начал бить пятиметровый фонтан воды. Пострадали несколько автомобилей.

На улице Соломенской прорвало трубу Скриншот из видео

Смотри также: В Киеве автомобиль провалился под асфальт

В Киеве на улице Соломенской, 15а во вторник, 24 апреля, прорвало трубу холодного водоснабжения. Соответствующее видео на своей странице в соцсети Instagram опубликовал местный житель.

По данным Newsone, в результате прорыва из-под земли начал бить пятиметровый фонтан воды. Из-за сильного напора куски асфальта разлетелись в стороны в радиусе 50 метров. Повреждены окна некоторых припаркованных неподалеку авто.

В результате инцидента два транспортных средства оказались полностью затопленными.

Также затоплена проезжая часть вокруг места инцидента, автомобилям приходится “плыть“ по дороге.

Работникам Киевводоканала около 11 часов удалось остановить бьющий из-под земли фонтан воды.

На Соломенской прорвало трубу 0:00 / 00:34

Напомним, в марте в Шевченковском районе Киева на улице Ольжича произошел прорыв трубы.