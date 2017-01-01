В КГГА рассказали о реконструкции лестницы Старокиевской горы

Спасибко рассказал, что реконструкция лестницы инициирована КГГА как первый шаг в создании ландшафтного парка.

Продолжается обустройство территории и реконструкция лестницы Старокиевской горы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко о время посещения Пейзажной аллеи с инспекцией, передает пресс-служба КГГА.

“Пейзажная аллея - это современная парковая зона в центре Киева. Ее заложили в 1980 году. По проекту архитектора Авраама Милецкого были спроектированы и построены деревянные лестницы, которые идут от Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки. Лестница, находились в неудовлетворительном состоянии, были демонтированы в 2016 году. В планах города - завершить реконструкцию лестницы и благоустройство прилегающей территории до конца мая этого года“, - сказал заместитель главы КГГА.

Спасибко рассказал, что реконструкция лестницы инициирована КГГА как первый шаг в создании ландшафтного парка, в который входят скверы на Пейзажной аллее, склоны Старокиевской горы, гор Десятинки, Щекавицы и Киселевки.

По словам чиновника, лестницы спроектированы как сборная монолитная железобетонная конструкция. Предусмотрено устройство декоративных накладок из древесины на ступеньках. Стоимость работ по реконструкции лестницы составляет 15 млн грн. Общая стоимость проекта реконструкции и обустройства территории составит около 70 млн грн.

За эти средства проектом организуют пешеходную площадку с зонами отдыха, благоустроят и озелененят территорию, построят одноэтажное здание общественной уборной, установят тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллеи, оборудуют доступ к WIFI, смотровые площадки. Все фонари для обеспечения энергоэффективности разработаны по технологии LED с защитой от вандалов. Освещение лестницы спроектировано в перилах на шине LED.

“Реконструкция осуществляется в едином историческом стиле с проектами реконструкции Пейзажной аллее, Аллее художников и территории возле Андреевского спуска. Этим летом киевляне и гости города смогут не только возможность пользоваться восстановленными, великолепными лестницей, ведущей на Подол, но и получат обновленную и обустроенную зону отдыха на прилегающей территории“, - сказал Спасибко.