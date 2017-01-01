В Киеве обнаружен снаряд времен Второй Мировой войны

На месте работают патрульные полицейские и взрывотехники.

Во вторник, 24 апреля в Оболонском районе Киева, на улице Попова, 8, был найден снаряд, предположительно времен Второй Мировой войны. На месте работают взрывотехники и патрульные полицейские. Об этом информирует сообщество Киев Оперативный в Facebook.

Служба предупреждает киевлян о том, что даже ржавые снаряды все еще остаются взрывоопасными, поэтому от осторожности зависит жизнь того, кто обнаружил снаряд и тех, кто находится поблизости.

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В сообщении, Киев Оперативный напомнил о том, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета:

не приближаться к предмету и отойти на безопасное расстояние, а также - не допускать к нему других людей;

сообщить о находке по телефону 101 или 102, указать место, где находится взрывоопасный предмет, и сообщить время его обнаружения;

ни в коем случае не трогать опасную находку и не перемещать ее,

у найденных мин и снарядов нельзя пользоваться средствами радиосвязи и мобильными телефонами - они могут спровоцировать взрыв. Так что, вызывая спасателей, стоит отойти подальше от находки.

если в районе обнаружения взрывоопасного предмета проводятся строительные или иные работы - немедленно прекратить их.

Напомним, 13 апреля в Киеве возле детсада нашли гранату. Снаряд оказался времен Первой Мировой.