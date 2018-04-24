В КГГА прокомментировали планы поднять цены на проезд

В КГГА утверждают, что хотят услышать мнение киевлян относительно повышения цен на проезд в транспорте.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник пообещал вынести вопрос повышения цены на проезд в коммунальном транспорте на общественное обсуждение.

“Столичная власть рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования, однако об окончательных цифрах можно будет говорить только после тщательного изучения этого вопроса, учитывая экономическую обоснованность“, - сказал он, передает пресс-служба КГГА.

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Поворозник добавил, что проект распоряжения обязательно вынесут на обсуждение для изучения мнения киевлян, отметив, что в случае изменения стоимости проезда, льготы будут сохранены.

Заместитель мэра акцентировал, что тариф на проезд в том числе состоит и из себестоимости перевозки, а это - зарплата работников транспортных предприятий, затраты на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, обслуживание и ремонт подвижного состава.

Напомним, 23 апреля коммунальное предприятие Киевпастранс сообщило о намерении повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля 2018 года.