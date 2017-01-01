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Жители Софиевской Борщаговки массово отравились водой

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Зараженной инфекцией оказалась водопроводная вода.
Люди госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ Киево-Святошинского района
Люди госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ Киево-Святошинского района
korrespondent.net

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области медики сообщили о массовом отравлении людей из-за употребления некачественной воды,

Об этом сообщает УНИАН со ссылку на Госпродпотребслужбу.

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В инфекционное отделение ЦРБ Киево-Святошинского района с диагнозом “гастроэнтероколит ротавирусной этиологии“ госпитализированы 19 человек, из них 15 детей в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. На данный момент, по результатам экспресс-теста, лабораторно подтверждена ротавирусная инфекция у 16 людей. 

Установлено, что вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения на территории местных жилых комплексов в связи с прорывами на водопроводной сети по адресу: г..Киев, ул.Зодчих.

Отобрано 8 образцов воды для исследования на бактериологические и санитарно-химические и вирусологические показатели.

Софиевско-Борщаговский сельсовет обеспечил жителей привозной питьевой водой и оповестил население об ограничении использования питьевой воды из централизованных сетей для питьевых нужд и приготовления пищи.

Как сообщалось 23 апреля, в Черновицкой области массово отравились школьники.

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Теги: отравление, вода, инфекция, Киевская область
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