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В Киеве бабушка свесила ноги с балкона 9 этажа

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Пожилая женщина сидит на балконе девятого этажа, свесив ноги вниз. Она хочет покончить с собой.
Женщина угрожает свести счеты с жизнью
Женщина угрожает свести счеты с жизнью
t.me/dtpkievua

В Святошинском районе Киева, на бульваре Кольцова, 18 пожилая женщина решила свести счеты с жизнью. Она сидит на балконе девятого этажа, свесив ноги вниз. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщают очевидцы dtp.kiev.ua.

 

 

Старушка живет на девятом этаже
Старушка живет на девятом этаже
t.me/dtpkievua

 

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На место приехали значительные силы спасателей ГСЧС и медиков, которые пытаются образумить старушку. Внизу, под окнами, собралась толпа людей. Прибыли пожарные машины, чтобы снять старушку при помощи специальных лестниц.

 

На место прибыли скорая, полиция и сотрудники ГСЧС
На место прибыли скорая, полиция и сотрудники ГСЧС
t.me/dtpkievua

 

Напомним, вторник 24 апреля выдался богатым на чрезвычайные происшествия. Так, в том же Святошинском районе 64-летний мужчина спрыгнул с крыши котельной Киевэнерго. Падение с 15-метровой высоты стало для него фатальным.

В этот же день в киевском трамвае часть ходовой пробила пол и серьезно повредила ногу пенсионерке. Женщина госпитализирована с открытым переломом ноги.

Помимо этого, в Киеве обнаружен снаряд времен Второй Мировой войны. Киевлян предупреждают держаться подальше от подозрительных предметов. На месте работали взрывотехники и патрульная полиция.

 

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Теги: Киев, Святошинский район, попытка самоубийства, бабушка, ГСЧС
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