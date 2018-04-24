Вирастюк стал моделью для скульптуры Ильи Муромца

Скульптуру установят в бывшем парке Дружбы народов, который после реконструкции будет называться Муромец.

Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк стал моделью для памятника Илье Муромцу, который установят в реконструированном парке Муромец (бывший парк Дружбы народов). Об этом во вторник, 24 апреля, на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже скоро в Киеве появится памятник Илье Муромцу. Работа над его созданием продолжается. А позирует скульптору современный украинский богатырь Василий Вирастюк. Установить памятник планируем летом в парке Муромец (бывший парк Дружбы народов), где продолжается реконструкция", - написал мэр, добавив, что над скульптурой работает молодой талантливый художник-скульптор Владимир Журавель.

Кроме того, Кличко сообщил некоторые подробности реконструкции парка.

"В новом парке соединятся и дух нашей доблестной старины и современность. Название Муромец он получил не случайно, поскольку расположен в историческом месте, где в 12-13 веках была территория сторожевой заставы и место постоянной дислокации киевской дружины", - сообщил городской голова.

Кличко добавил, что наряду с этим в Дизайне парка будут использованы современные тренды в ландшафтной архитектуре, также парк будет оснащен современной системой информации и навигации, велодорожками, современным освещением.

Напомним, в начале месяца мэр Киева сообщил, что в столице начался капитальный ремонт 10 парков.

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