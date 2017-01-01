Киевэнерго обещает компенсации за залитые авто из-за прорыва трубы

Компания Киевэнерго признала повреждения трех автомобилей вследствие прорыва теплосети в столице, и пообещала убытки компенсировать в установленном законодательством порядке.

Компания Киевэнерго признала повреждения трех автомобилей вследствие прорыва трубы в столице, и пообещала компенсировать убытки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечено, что в Киеве между припаркованными автомобилями из-под асфальта вырвался огромный фонтан воды. По меньшей мере, семь автомобилей залило водой и засыпало камнями на улице Соломенской.

"Избитые окна, облезлая краска. Мокрые салоны. Убытки на десятки тысяч гривен. Прорвало трубу отопления. Пока водители думают, как выбить из Киевэнерго компенсацию, в компании говорят, что предупреждали об испытаниях теплосетей. Не надо было оставлять там машины", - говорится в телесюжете.

Отмечается, что Хонда стояла в самом эпицентре. Брусчатка из-под ее колес разлеталась на двадцать метров, поэтому окна разбиты. Но хозяин боится другого - гидроудара двигателя.

У соседнего Хюндая повреждений меньше - повреждена краска. Но это только снаружи, а внутри - полно воды.

Полиция оформила уже шесть протоколов. По данным спасателей, прорвало тепломагистраль диаметром 400 миллиметров во время гидравлических испытаний.

"Компания Киевэнерго признала повреждения трех автомобилей. И пообещала убытки компенсировать: "в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Киева из-за прорыва трубы забил фонтан.

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