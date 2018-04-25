МВД: На Лысой горе сожгли мусор, а не лагерь ромов

Сотрудники правоохранительных органов не получили обращений по факту сожжения табора ромов на Лысой горе в Киеве.

Ранее ромы рассказали, как националисты из С14 громили их лагерь на Лысой горе Сергей Мазур/Facebook

В Киеве на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор. Об этом заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко в интервью 112.ua.

"О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли", - сказал Крищенко.

Он отметил, что полиция не получала ни одной жалобы ромов на побои или насилие.

"У нас нет ни одной жалобы ромов на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", - отметил глава столичной полиции.

Крищенко заверил, что правоохранители не допустят, чтобы кто-то разгонял временные поселения ромов, если их жители не нарушают законы.

Напомним, 21 апреля радикалы националистической организации С14 заявили, что прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки.

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