В Киев едут 50 тысяч туристов. Что их ждет?

26 мая в Киеве на НСК Олимпийский состоится финал Лиги чемпионов, а 24 мая на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского - финал женской Лиги чемпионов.

26 мая в Киеве на НСК Олимпийский состоится финал Лиги чемпионов, а 24 мая на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского - финал женской Лиги чемпионов.

На выход в финал Лиги чемпионов претендуют четыре футбольные команды - Ливерпуль, Реал, Бавария и Рома.

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Первый матч Ливерпуль и Рома играют 24 апреля, второй - Реал и Бавария - 25 апреля. Победители определятся после матчей 1 и 2 мая.

Что ждет иностранных болельщиков в столице Украины?

Туристы

Полиция ожидает приезда в Киев на финальный матч Лиги чемпионов более 50 тыс. иностранных болельщиков. Причем большинство из них будут приезжать в Украину неорганизованно.

“На период проведения финала Лиги чемпионов (26 мая) и финала женской Лиги чемпионов (24 мая), кроме сил полиции из Киева и других регионов, к охране общественного порядка привлекут около 3 тысяч бойцов Национальной гвардии“, - заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

В аэропорту Борисполь ожидают прибытия дополнительных 100 самолетов с болельщиками.

Из-за большой нагрузки аэропорт временно закроет одну из двух взлетно-посадочных полос. Ее будут использовать как временную площадку для стоянки самолетов.

На дополнительных рейсах запрещается перевозка багажа.

Кубки

21 апреля в Киеве прошла церемония передачи кубков Лиги чемпионов УЕФА мэру города Виталию Кличко и президенту Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрею Павелко.

Кубки передали послы финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и Ия Андрущак (футболистка национальной женской сборной Украины). После Киева кубки поехали в десятидневное турне по городам Украины.

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Первыми кубок приняли Херсон и Берислав, где находится команда Таврии, которая переехала туда из Симферополя. 22 апреля кубки побывали в Мариуполе, а 23-го - в Днепре.

Далее еще три города:

Харьков - 26 апреля, 13:00-20:00, площадь Конституции возле исторического музея

Одесса - 29 апреля, 10:00-15:00

Львов - 30 апреля, 17:00-21:00, сквер братьев Рогатинцев возле памятника Вячеславу Черноволу

Город

В Киеве планируют обустроить четыре фан-зоны.

Официальную фан-зону под названием “Деревня чемпиона“ обустроят на Крещатике.

Там будет проходить фан-фестиваль, будет построена мини-футбольная площадка, где пройдут матчи с участием звезд.

Запланирован матч команды друзей Андрея Шевченко против команды друзей Виталия Кличко.

Однодневную фан-зону хотят обустроить на Контрактовой площади.

Еще две фан-зоны для болельщиков разместят в парке Шевченко и на площадке перед Дворцом Украина.

Также планируется в каждом районе столицы сделать тематические клумбы и арт-инсталляции.

До 20 мая планируется создание тематических цветочных панно на основных въездах и в центральной части города.

Также будет установлен большой надувной макет трофея Лиги чемпионов размером до 35 метров.

Стадион

Решающий поединок турнира состоится на НСК Олимпийский который вмещает 70 050 зрителей.

Из-за подготовки такого масштабного мероприятия Динамо вынуждено было переехать на стадион им. Лобановского.

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На главном стадионе страны проведут профилактику крыши, модернизируют турникеты и приведут в порядок прилегающую территорию.

Внешний вид арены кардинально не изменится.

Модернизации подлежат внутренние системы, информационные и пожарные указатели, камеры видеонаблюдения, динамики и прожекторы, места для прессы.

Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве стоят от 70 до 450 евро. Заявки на билеты принимались в течение недели до 22 марта на сайте УЕФА.