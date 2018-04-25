Киев накрыла волна самоубийств – полиция

Количество суицидальных случаев в Киеве увеличилось.

В полиции заявили, что в Киеве возросла статистика самоубийста depositphotos.com

В столице Украины значительно возросло количество людей, добровольно лишающих себя жизни. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на слова главы киевского управления Национальной полиции Андрея Крищенка.

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“Сейчас очевиден всплеск самоубийств. По два-три в день. В один из дней было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула из окна“, - рассказывает Крищенко.

По словам главы киевского управления НПУ, киевляне стали убивать себя один-два раза в неделю.

В то же время, Крищенко заявил, что стало меньше убийств, и около 95% из них раскрыты. "Давно такого не было в Киеве“, – сказал он.

Напомним, 24 апреля сообщалось о том, что более 1000 участников АТО покончили жизнь самоубийством. Психологические травмы участников АТО связаны с применением артиллерийского оружия, сообщил глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов Александр Третьяков.

В тот же день, 24 апреля, в Киеве с крыши котельной сбросился 64-летний мужчина.

