Киев накрыла волна самоубийств – полиция
В столице Украины значительно возросло количество людей, добровольно лишающих себя жизни. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на слова главы киевского управления Национальной полиции Андрея Крищенка.
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“Сейчас очевиден всплеск самоубийств. По два-три в день. В один из дней было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула из окна“, - рассказывает Крищенко.
По словам главы киевского управления НПУ, киевляне стали убивать себя один-два раза в неделю.
В то же время, Крищенко заявил, что стало меньше убийств, и около 95% из них раскрыты. "Давно такого не было в Киеве“, – сказал он.
Напомним, 24 апреля сообщалось о том, что более 1000 участников АТО покончили жизнь самоубийством. Психологические травмы участников АТО связаны с применением артиллерийского оружия, сообщил глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов Александр Третьяков.
В тот же день, 24 апреля, в Киеве с крыши котельной сбросился 64-летний мужчина.