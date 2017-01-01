В киевском метро поставили 256 камер, распознающих лица

Всего в столице установлено около 6 тысяч камер видеонаблюдения.

Камерами оборудованы вестибюли, входы/выходы и виды на эскалаторы gorodkiev.com.ua

Киевская городская государственная администрация оборудовала 256 камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц входы в столичный метрополитен.

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, передают Українські Новини.

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“Сейчас камерами оборудованы вестибюли, входная/выходная группы и виды на эскалаторы. Эти камеры имеют функцию распознавания лиц. Таких камер в метрополитене 256“, - сообщил Назаров.

Всего в городе установлено около 6 тыс. камер, из них 4876 имеют функции обзорных.

Напомним, полиция ожидает приезда в Киев на финальный матч Лиги чемпионов более 50 тыс. иностранных болельщиков. 26 мая в Киеве на НСК Олимпийский состоится финал Лиги чемпионов, а 24 мая на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского - финал женской Лиги чемпионов.