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В Киеве на автомобиль бросили огромный камень

Комментариев: 2
Предположительно, кто-то из киевлян таким варварским образом решил наказать автовладельца за нарушение правил парковки.
В Киеве на автомобиль "уронили" огромный камень
В Киеве на автомобиль "уронили" огромный камень
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева на припаркованное на улице авто неизвестные бросили огромный и увесистый камень. В результате машина получила серьезные повреждения – разбито лобовое стекло и смят капот. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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В сообществе информируют, что владелец авто, очевидно, пока не знает о произошедшем.

ЧП произошло у Красного Хутора. Также сообщается, что в километре от места происшествия мусором повредили еще одну машину.

"Герой" парковки на ул. Урловская, 36
facebook.com/dtp.kiev.ua

Корреспонденты предположили, что эти действия были предприняты как наказание автомобилистов за неправильную парковку. В сообществе категорически осудили подобное варварство и призвали общественность бороться с нарушениями парковки менее агрессивными методами.

Напомним, в марте в Закарпатской области неизвестные разбили 9 автомобилей с венгерскими номерами. 

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Теги: Киев, вандалы, парковка, автомобиль, камень
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Комментариев (2)
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Alex-Zmey    25.04.2018, 14:18
Оценка:  0
Alex-Zmey
Кину ли б камень в Рейнж Ровер или Мерседес s500, а так понимают что это беззащитный человек еле наскреб на авео, вот и мрази нищие показуют правосудие. А богатых бояться, те могут и охрану натравить и морду побить и ствола достать
Peyot    25.04.2018, 13:59
Оценка:  0
Peyot
в половине случаев паркуются конечно как попало... но во второй половине люди "карают" автовладельцев просто из зависти... вот у него есть а уменя нет значит он мешает жить....
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