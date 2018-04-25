В Киеве на автомобиль бросили огромный камень

Предположительно, кто-то из киевлян таким варварским образом решил наказать автовладельца за нарушение правил парковки.

В Киеве на автомобиль "уронили" огромный камень facebook.com/dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева на припаркованное на улице авто неизвестные бросили огромный и увесистый камень. В результате машина получила серьезные повреждения – разбито лобовое стекло и смят капот. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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В сообществе информируют, что владелец авто, очевидно, пока не знает о произошедшем.

ЧП произошло у Красного Хутора. Также сообщается, что в километре от места происшествия мусором повредили еще одну машину.

"Герой" парковки на ул. Урловская, 36 facebook.com/dtp.kiev.ua

Корреспонденты предположили, что эти действия были предприняты как наказание автомобилистов за неправильную парковку. В сообществе категорически осудили подобное варварство и призвали общественность бороться с нарушениями парковки менее агрессивными методами.

Напомним, в марте в Закарпатской области неизвестные разбили 9 автомобилей с венгерскими номерами.