В Киеве горело кафе
Инцидент произошел в Соломенском районе на улице Выборгской. Дым по вытяжке пошел из заведения в квартиры.
В Соломенском районе Киева произошел пожар в заведении общественного питания.
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо в среду, 25 апреля.
По данным журналистов, инцидент произошел в кафе по ул. Выборгской. Возгорание возникло в кондиционере в помещении заведения. Дым по вытяжке пошел в квартиры, находящиеся в том же здании этажами выше.
“Благодаря оперативной работе ГСЧС инцидент обошелся без жертв. На месте происшествия продолжают работать спасатели“, – отмечает СМИ.
Напомним, 20 апреля в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области горел ресторанный комплекс.
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