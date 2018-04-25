В Киеве горело кафе

Инцидент произошел в Соломенском районе на улице Выборгской. Дым по вытяжке пошел из заведения в квартиры.

В Соломенском районе Киева произошел пожар в заведении общественного питания.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо в среду, 25 апреля.

По данным журналистов, инцидент произошел в кафе по ул. Выборгской. Возгорание возникло в кондиционере в помещении заведения. Дым по вытяжке пошел в квартиры, находящиеся в том же здании этажами выше.

“Благодаря оперативной работе ГСЧС инцидент обошелся без жертв. На месте происшествия продолжают работать спасатели“, – отмечает СМИ.

Обошлось без жертв espreso.tv

Напомним, 20 апреля в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области горел ресторанный комплекс.