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В Киеве горело кафе

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Инцидент произошел в Соломенском районе на улице Выборгской. Дым по вытяжке пошел из заведения в квартиры.
Инцидент произошел в Соломенском районе
Инцидент произошел в Соломенском районе
espreso.tv

В Соломенском районе Киева произошел пожар в заведении общественного питания.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо в среду, 25 апреля.

По данным журналистов, инцидент произошел в кафе по ул. Выборгской. Возгорание возникло в кондиционере в помещении заведения. Дым по вытяжке пошел в квартиры, находящиеся в том же здании этажами выше.

“Благодаря оперативной работе ГСЧС инцидент обошелся без жертв. На месте происшествия продолжают работать спасатели“, – отмечает СМИ.

Обошлось без жертв
Обошлось без жертв
espreso.tv

Напомним, 20 апреля в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области горел ресторанный комплекс.

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, пожар, кафе
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