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Под Киевом электричку забросали камнями, машинисту разбили голову

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От действий хулиганов пострадал электропоезд Киев-Малин.
Отмечается, что это не единственный случай на участке
Отмечается, что это не единственный случай на участке
ukrtvr.org

В Киевской области, недалеко от Ирпеня, возле остановочной платформы Ворзель хулиганы забросали камнями электричку Киев-Малин, в результате чего у машиниста была разбита голова.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

“В субботу, 21 апреля 2018 года, в 21:40 возле остановочной платформы Ворзель посторонние лица забросали камнями региональный электропоезд №6631 Киев-Малин, в результате чего было разбито лобовое стекло кабины электропоезда, а машинист получил травму головы“, - сообщают в УЗ.

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В связи с инцидентом железнодорожный оператор обратился в Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области.

Отмечается, что подобные случаи на участке Немешаево-Ирпень уже имели место. Так, с начала апреля на перегоне Ирша-Тетерев Киевской поезд №706 Перемышль-Киев был трижды забросан камнями.

Напомним, 25 апреля в Дарницком районе Киева на припаркованное на улице авто неизвестные бросили огромный и увесистый камень. 

Ранее, 25 января, певица Руслана сообщила, что в скоростном поезде Интерсити+ Киев-Львов во время движения неизвестные разбили окно камнем.

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Теги: Ирпень, Ворзель, электричка, хулиганы, машинист
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