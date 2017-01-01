Кличко проверил ход ремонтных работ в парке Победа

Мэр также испытал спецтезхнику КО Киевзеленстрой.

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новую технику Киевзеленстроя и проверил, как идут ремонтные работы в парке Победа. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника.

Кличко посетовал, что многие киевские парки сегодня находятся в запущенном состоянии. “Поэтому наша задача - чтобы каждый парк столицы был таким же красивым и благоустроенным, как парк Наталка“, - сказал столичный глава.

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Сейчас Киев использует современную технику европейского производства для уборки и благоустройства зеленых зон и мест отдыха.

В частности, речь идет об электромашине Tenax Elektra для уборки пешеходных зон, тротуаров, парковок, вакуумно-подметальной машине RCM Patrol с большой мощностью для сбора мусора любого типа, самоходном вакуумном пылесосе AGRINOVA OS10D2-SL, который автоматически убирает мелкий мусор (листья, скошенную траву) в садах, скверах и зеленых зонах и газонокосилки. Мэр сам испытал одну из спецмашин.

Кличко напомнил, что за последние два года, парк техники КО Киевзеленстрой существенно увеличился. В частности, закупили 230 единиц техники (экскаваторы, подметальные авто и пылесосы, газонокосилки, опрыскиватели). Он добавил, что столичная власть работает над тем, чтобы закупать больше современной техники. Также мэр предложил, чтобы итальянские компании открыли в Киеве сервисный центр для обслуживания техники, а на перспективу рассмотрели возможность создания совместного производства спецтехники в столице Украины.

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Также Кличко проверил, как идут ремонтные работы в парке Победа в Днепровском районе столицы. В рамках второй очереди капитального ремонта и благоустройства в этом парке появится дом садовника, детская площадка, гардеробная, установят декоративные элементы паркового дизайна входной зоны.

Будут обустроены пешеходные дорожки и аллеи из фибробетона, установлены современные скамейки, урны и беседки. Для любителей активного отдыха запланированы волейбольная, баскетбольная и workout-площадки.

Также мэр открыл в парке инсталляцию в виде сердца. Это восьмой в Днепровском районе арт-объект, созданный Киевзеленстрой совместно с представителями бизнеса. Назвали эту инсталляцию в виде сердца “For You“ (“Для тебя“, “Для Вас“). Городской голова поздравил молодоженов, которые сегодня заключили брак и пришли к инсталляции сделать свадебное фото.