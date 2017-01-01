Знаменитый трубач с Майдана протестует из-за "отжатой" машины

Константин Олейник и его адвокат считают действия правоохранителей незаконными.

Волонтер Константин Олейник, более известный как трубач с Майдана, проводит музыкальный протест под зданием ГПУ. Несколько лет он возил артистов и помощь для военных АТО на нерастаможенном микроавтобусе, который ему передали из Германии. Однако теперь правоохранители отобрали у Олейника и его волонтерской группы Вольница автомобиль. Олейник жалуется, что это лишение было незаконным. Об этом в среду, 25 апреля, рассказала ТСН.

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Во время Майдана трубач познакомился со Светланой Касьяненко – детской писательницей и автором-исполнителем песен. Вместе с другими артистами они создали волонтерскую группу Вольница, а когда началась война, стали ездить на передовую в АТО, привозя военным вещи первой необходимости. Также артисты давали концерты в АТО. Адвокат Олейника также считает, что действия правоохранителей были незаконными.

Мужчина сменил номера на автомобиле летом 2017 года, и примерно через неделю после этого его авто остановили по сигналу полицейской системы “Рубеж“ в Новомосковске Днепропетровской области. С тех пор, несмотря на длительную бюрократическую волокиту, Олейник не может получить свою машину обратно - суд наложил на нее арест.

“Как оказалось, кто-то внес мой бусик - немецкую машину с украинскими номерами - в базу украденных авто с перебитыми номерами. Это было сделано в рамках дела против фирмы, которая занимается подделкой автомобильных документов, в частности техпаспортов, как для украденных, так и для“ сложных “нерастаможенных авто“, - рассказал Олейник.

Напомним, 23 апреля сообщалось, что нардепу Оксане Продан вернули украденный в 2016-м году автомобиль.