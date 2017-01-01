Погром лагеря ромов в Киеве: полиция открыла два дела
Полиция Киева открыла два уголовных производства по факту разгрома лагеря ромов в столице, сообщает пресс-служба ведомства.
Основанием для открытия дел стали видео неправомерных действий неизвестных лиц в отношении граждан, которые находились в урочище Лысая гора.
Сообщается, что правоохранители начали расследование и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей.
Напомним, ранее представители националистической организации С14 заявили, что прогнали ромов из лагеря на Лысой горе.
Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил после инцидента, что в столичном урочище сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор.
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