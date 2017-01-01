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Погром лагеря ромов в Киеве: полиция открыла два дела

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Основанием для открытия производств стали видео нападения на цыган, опубликованные в сети.
Разгром лагеря ромов на Лысой горе
Разгром лагеря ромов на Лысой горе
Сергей Мазур/Facebook

Полиция Киева открыла два уголовных производства  по факту разгрома лагеря ромов в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по двум статьям Уголовного кодекса Украины: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии и хулиганство.

Основанием для открытия дел стали видео неправомерных действий неизвестных лиц в отношении граждан, которые находились в урочище Лысая гора.

Сообщается, что правоохранители начали расследование и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей. 

Напомним, ранее представители националистической организации С14 заявили, что прогнали ромов из лагеря на Лысой горе

Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил после инцидента, что в столичном урочище сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор. 

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Теги: Киев, полиция, цыгане, погромы, лагерь, лысая гора
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Источник: korrespondent.net

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