Погром лагеря ромов в Киеве: полиция открыла два дела

Основанием для открытия производств стали видео нападения на цыган, опубликованные в сети.

Полиция Киева открыла два уголовных производства по факту разгрома лагеря ромов в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по двум статьям Уголовного кодекса Украины: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии и хулиганство.

Основанием для открытия дел стали видео неправомерных действий неизвестных лиц в отношении граждан, которые находились в урочище Лысая гора.

Сообщается, что правоохранители начали расследование и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей.

Напомним, ранее представители националистической организации С14 заявили, что прогнали ромов из лагеря на Лысой горе.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил после инцидента, что в столичном урочище сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор.

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