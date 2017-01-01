В Киеве авто врезалось в столб, есть пострадавшие

В Hyundai Accent находились четыре человека, трех из которых госпитализировали. Еще одному оказали медпомощь на месте ДТП.

На столичной Оболони Hyundai Accent врезался в столб рекламного щита – пострадали три человека. Авария произошла в ночь на четверг, 26 апреля, на площади Сантьяго-де-Чили, сообщают Стражи Эспрессо.

По данным СМИ, автомобиль двигался по проспекту Героев Сталинграда в направлении площади Сантьяго-де-Чили. По словам свидетелей, во время движения лопнула передняя шина, авто стало неуправляемым и на большой скорости вылетело на клумбу, где и врезалось в столб.

В автомобиле находились четыре человека, водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени. Еще одному пассажиру медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

По словам полицейского, водитель был трезвый.

Ранее во Львове маршрутка с пассажирами снесла столб.

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