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В Киеве авто врезалось в столб, есть пострадавшие

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В Hyundai Accent находились четыре человека, трех из которых госпитализировали. Еще одному оказали медпомощь на месте ДТП.
Авария произошла на площади Сантьяго-де-Чили
Авария произошла на площади Сантьяго-де-Чили
espreso.tv

На столичной Оболони Hyundai Accent врезался в столб рекламного щита – пострадали три человека. Авария произошла в ночь на четверг, 26 апреля, на площади Сантьяго-де-Чили, сообщают Стражи Эспрессо.

По данным СМИ, автомобиль двигался по проспекту Героев Сталинграда в направлении площади Сантьяго-де-Чили. По словам свидетелей, во время движения лопнула передняя шина, авто стало неуправляемым и на большой скорости вылетело на клумбу, где и врезалось в столб.

В автомобиле находились четыре человека, водителя и двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени. Еще одному пассажиру медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

По словам полицейского, водитель был трезвый.

Ранее во Львове маршрутка с пассажирами снесла столб.

 

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Теги: Киев, ДТП, Оболонь, авария, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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