Аваков осудил разгон цыганского табора

Министр внутренних дел Украины пообещал наказать виновных.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал разгон цыганского табора на Лысой горе. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила пресс-служба МВД.

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“Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство“, - заявил Аваков.

Также министр назвал этот факт дискриминацией и запугиванием, и сообщил, что дело о разгоне табора будет обязательно расследовать полиция, а виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, в субботу, 21 апреля, националисты сожгли цыганский табор в Киеве. Цыгане жили в парке и не хотели уходить. После “убедительных аргументов“ С14 они все-таки покинули эту территорию.

В то же время, глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что на Лысой горе сожгли не лагерь цыган, а мусор, оставленный ими. Однако в среду, 25 апреля, появилось видео самого разгрома, где против цыган применяются газовые баллончики.