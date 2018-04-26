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Аваков осудил разгон цыганского табора

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Министр внутренних дел Украины пообещал наказать виновных.
Аваков заступился за цыган
Аваков заступился за цыган
УНИАН

Министр  внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал разгон цыганского табора на Лысой горе. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщила пресс-служба МВД.

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“Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство“, - заявил Аваков.

Также министр назвал этот факт дискриминацией и запугиванием, и сообщил, что дело о разгоне табора будет обязательно расследовать полиция, а виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, в субботу, 21 апреля, националисты сожгли цыганский табор в Киеве. Цыгане жили в парке и не хотели уходить. После “убедительных аргументов“ С14 они все-таки покинули эту территорию.

В то же время, глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что на Лысой горе сожгли не лагерь цыган, а мусор, оставленный ими. Однако в среду, 25 апреля, появилось видео самого разгрома, где против цыган применяются газовые баллончики.

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Теги: Украина, Киев, Аваков, разгон, цыгане
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Комментариев (1)
Кайдаш    26.04.2018, 10:16
Оценка:  0
Кайдаш
Цыганский табор поселить во дворе "хатынки" Авакова. Все вопрсы отпадут.
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