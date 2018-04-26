В Киеве задержали водителя с оружием и наркотиками

Задержанный отказался пройти тест на трезвость и поверхностный осмотр.

В машине был пистолет и пакет с подозрительным белым веществом kiev.informator.ua

На окружной дороге в Киеве, поздним вечером 25 апреля, полиция остановила водителя за нарушение ПДД. Обыскав его машину, правоохранители обнаружили пистолет и пакетик с белым, очевидно наркотическим веществом. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщил kiev.informator.ua.

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Инцидент произошел на окружной дороге в районе обойного рынка по направлению Академгородка. Водитель автомобиля Таврия перестраивался и не показал знак поворота, а задние фары были сильно тонированы. Полиция остановила нарушителя.

Проверив его документы, правоохранители обнаружили, что водитель был лишен водительских прав на один год за езду в нетрезвом виде. Также сотрудникам полиции показалось, что водитель пьян - предложили пройти тест на присутствие в крови наркотиков и провести поверхностный осмотр в присутствии понятых. Задержанный отказался.

Отмечается, что в машине с водителем был еще один пассажир.

После осмотра содержимого у пассажира Таврии, был найден предмет похожий на пистолет и белое вещество похожее на наркотики. Сразу же на место происшествия прибыл СОГ. Со слов водителя, он не знал что у его пассажира с собой был пистолет. Пассажир сказал, что пистолет он нашел и ехал его сдавать в полицию, а пакетик с веществом вообще не его. Что это за предмет и вещество определит следственно оперативная группа.

Напомним, в марте на Закарпатье остановили авто с оружием и наркотиками. В течение нескольких часов на дорожной станции “Нижние Ворота“ в Закарпатье правоохранители остановили ряд автомобилей, в которых было найдено оружие, балаклава, газовый баллончик и, вероятно, марихуана.