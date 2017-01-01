В Киеве затопило улицу возле Верховной Рады

Грушевского лучше пока что объезжать.

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В четверг утром, 26 апреля, на улице Грушевского недалеко от Верховной Рады возникла пробка из-за того, что проезжу часть затопило.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Здесь прорвало трубу, так что автомобилистам рекомендуют объезжать этот район, пока неисправность не устранят коммунальщики.

Возник затор facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 24 апреля в Киеве на улице Соломенской, 15а во вторник, 24 апреля, прорвало трубу холодного водоснабжения. Фонтан бил такой сильный, что вокруг летела брусчатка и земля, несколько авто затопило, они получили повреждения. Киевэнерго обещает компенсации.