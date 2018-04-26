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В Киеве иностранец на Volkswagen сбил пешехода

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Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, водитель в шоке и не может дать показания.
В Киеве иностранец на Фольксвагене сбил пешехода
В Киеве иностранец на Фольксвагене сбил пешехода
kiev.informator.ua

В четверг, 26 апреля Volkswagen Tiguan с водителем-иностранцем за рулем сбил пешехода. ДТП произошло на ул. Леся Курбаса, 2/13 около 8:25. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Водитель растерялся и резко свернул вправо
Водитель растерялся и резко свернул вправо
kiev.informator.ua

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Патрульные расказали, что иностранец ехал на высокой скорости ехал по бульвару Леся Курбаса в сторону Колибрис.

 

Фольксваген сбил пешехода и вылетел на обочину
Фольксваген сбил пешехода и вылетел на обочину
kiev.informator.ua

Не обратив внимание на предупреждающие дорожные знаки и растерявшись, водитель резко свернул вправо, где в этот момент пешеход переходил дорогу.

У пострадавшего черепно-мозговая травма
У пострадавшего черепно-мозговая травма
kiev.informator.ua

 

 

Фольксваген вылетел на тротуар. Пешеход госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

 

Водитель в шоке, плохо говорит по-русски и не может дать показания
Водитель в шоке, плохо говорит по-русски и не может дать показания
kiev.informator.ua

 

Владелец иномарки находится в шоке и к тому же плохо говорит по-русски, поэтому не может объяснить патрульным, что происходит.

Правоохранители пытаются выяснить подробности происшествия.

Напомним, в среду, 26 апреля, под Киевом Nissan насмерть сбил человека. Водитель, якобы автомобилист со стажем, заявляет, что сам не знает, как произошла трагедия.

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Теги: Киев, ДТП, иностранец, Volkswagen, пешеход
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