В Киеве иностранец на Volkswagen сбил пешехода

Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, водитель в шоке и не может дать показания.

В Киеве иностранец на Фольксвагене сбил пешехода kiev.informator.ua

В четверг, 26 апреля Volkswagen Tiguan с водителем-иностранцем за рулем сбил пешехода. ДТП произошло на ул. Леся Курбаса, 2/13 около 8:25. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Водитель растерялся и резко свернул вправо kiev.informator.ua

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Патрульные расказали, что иностранец ехал на высокой скорости ехал по бульвару Леся Курбаса в сторону Колибрис.

Фольксваген сбил пешехода и вылетел на обочину kiev.informator.ua

Не обратив внимание на предупреждающие дорожные знаки и растерявшись, водитель резко свернул вправо, где в этот момент пешеход переходил дорогу.

У пострадавшего черепно-мозговая травма kiev.informator.ua

Фольксваген вылетел на тротуар. Пешеход госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Водитель в шоке, плохо говорит по-русски и не может дать показания kiev.informator.ua

Владелец иномарки находится в шоке и к тому же плохо говорит по-русски, поэтому не может объяснить патрульным, что происходит.

Правоохранители пытаются выяснить подробности происшествия.

Напомним, в среду, 26 апреля, под Киевом Nissan насмерть сбил человека. Водитель, якобы автомобилист со стажем, заявляет, что сам не знает, как произошла трагедия.