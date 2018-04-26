В Киеве иностранец на Volkswagen сбил пешехода
В четверг, 26 апреля Volkswagen Tiguan с водителем-иностранцем за рулем сбил пешехода. ДТП произошло на ул. Леся Курбаса, 2/13 около 8:25. Об этом сообщает kiev.informator.ua.
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Патрульные расказали, что иностранец ехал на высокой скорости ехал по бульвару Леся Курбаса в сторону Колибрис.
Не обратив внимание на предупреждающие дорожные знаки и растерявшись, водитель резко свернул вправо, где в этот момент пешеход переходил дорогу.
Фольксваген вылетел на тротуар. Пешеход госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Владелец иномарки находится в шоке и к тому же плохо говорит по-русски, поэтому не может объяснить патрульным, что происходит.
Правоохранители пытаются выяснить подробности происшествия.
Напомним, в среду, 26 апреля, под Киевом Nissan насмерть сбил человека. Водитель, якобы автомобилист со стажем, заявляет, что сам не знает, как произошла трагедия.