Киевские студенты-рыбаки выловили труп из Русановского канала
В воде тело пролежало больше месяца.
В Днепровском районе Киева двое студентов, которые мирно занимались рыбной ловлей на Русановском канале, вытянули из воды тело мертвого мужчины.
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
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“Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки - почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но когда вытащили, увидели мертвого мужчину“, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, покойному было около 40 лет. В воде тело пролежало больше месяца.
Как сообщалось 12 апреля, в Киеве обнаружили тела двух мужчин, которые перевернулись на лодке.