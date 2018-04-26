Киевские студенты-рыбаки выловили труп из Русановского канала

В воде тело пролежало больше месяца.

Покойному было около 40 лет espreso.tv

В Днепровском районе Киева двое студентов, которые мирно занимались рыбной ловлей на Русановском канале, вытянули из воды тело мертвого мужчины.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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“Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки - почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но когда вытащили, увидели мертвого мужчину“, - говорится в сообщении.

espreso.tv

По предварительным данным, покойному было около 40 лет. В воде тело пролежало больше месяца.

Как сообщалось 12 апреля, в Киеве обнаружили тела двух мужчин, которые перевернулись на лодке.