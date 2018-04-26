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Киевские студенты-рыбаки выловили труп из Русановского канала

Комментариев: 1
В воде тело пролежало больше месяца.
Покойному было около 40 лет
Покойному было около 40 лет
espreso.tv

В Днепровском районе Киева двое студентов, которые мирно занимались рыбной ловлей на Русановском канале, вытянули из воды тело мертвого мужчины.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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“Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда закинули удочки - почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но когда вытащили, увидели мертвого мужчину“, - говорится в сообщении.

espreso.tv

По предварительным данным, покойному было около 40 лет. В воде тело пролежало больше месяца.

Как сообщалось 12 апреля, в Киеве обнаружили тела двух мужчин, которые перевернулись на лодке.

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Теги: Русановский канал, утопленник, Киев, труп
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Комментариев (1)
Бугор19    26.04.2018, 16:20
Оценка:  +1
Бугор19
след раз на пары пойдут
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