Шулявский мост в Киеве закроют для авто на 1,5 года
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В Киеве с 1 мая начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода, расположенного в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
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“Для регулирования движения установят три светофора, перенесут контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесут МАФы с радиуса проведения реконструкции. Ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время проведения работ на этом участке изменится схема движения транспорта.
Как сообщалось в феврале, на аварийном Шулявском мосту около десятка автомобилей пострадали из-за торчащей арматуры из ям.