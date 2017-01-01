Шулявский мост в Киеве закроют для авто на 1,5 года

Планируется проведение ремонта.

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В Киеве с 1 мая начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода, расположенного в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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“Для регулирования движения установят три светофора, перенесут контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесут МАФы с радиуса проведения реконструкции. Ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения работ на этом участке изменится схема движения транспорта.

Как сообщалось в феврале, на аварийном Шулявском мосту около десятка автомобилей пострадали из-за торчащей арматуры из ям.